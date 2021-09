Ontario: 365 personnes sont hospitalisées dont 331 ne sont pas complètement vaccinées

TORONTO — L’Ontario a signalé jeudi 798 nouveaux cas de COVID-19 et trois autres décès liés au virus.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que 78 % de ces cas concernaient des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

La ministre Elliott a indiqué que 365 personnes sont hospitalisées en raison du nouveau coronavirus; 91 % d’entre elles ne sont pas complètement vaccinées. Elle a précisé que 185 personnes se trouvent aux soins intensifs et seulement 11 de ces patients sont complètement vaccinés.

Le ministère de la Santé a affirmé que 84 % des Ontariens de plus de 12 ans ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 77,5 % ont reçu deux doses. Au total, 21 062 281 doses de vaccin ont été administrées dans la province.

Le ministère a indiqué que sept décès liés au virus qui se sont produits il y a plus d’un mois ont été ajoutés au décompte cumulatif.

Retour en classes

Les cours en classes ont par ailleurs repris jeudi dans les plus importants conseils scolaires de l’Ontario, au milieu de cette quatrième vague.

D’autres conseils scolaires avaient déjà procédé à la rentrée mardi, mais c’était le premier jour de classe pour les élèves des importants conseils de Toronto, Peel, York et Durham.

Il s’agit de la troisième année scolaire touchée par la pandémie, bien que cette année, les experts qui conseillent le gouvernement ontarien demandent que les écoles demeurent ouvertes à tout prix, sauf en cas d’éclosion grave. Il faut dire que l’Ontario a connu la plus longue interruption des cours en personne au Canada, afin de réduire les grandes éclosions.

Le ministère de l’Éducation exige que le personnel et les élèves s’«autodépistent» chaque jour et portent le masque à l’intérieur. L’entrée dans les écoles jeudi a été quelque peu retardée par cette mesure de dépistage, ce qui a créé de longues files d’attente le matin. Le gouvernement a aussi récemment supprimé l’écoulement nasal et les maux de tête de la liste des symptômes de COVID-19 qui obligent les enfants à rester à la maison et à se faire dépister.

Les classes reprennent par ailleurs en Ontario avec beaucoup moinsde restrictions sur les activités et avec des règles assouplies pour les espaces partagés, comme les cafétérias. Le ministre de l’Éducation soutient que les 72 conseils scolaires publics ont atteint l’objectif d’un filtre HEPA autonome dans chaque espace d’apprentissage qui n’est pas ventilé mécaniquement.

Le gouvernement a donné le feu vert cette année aux activités parascolaires, y compris les sports, mais certains conseils et bureaux régionaux de santé publique ont choisi de les suspendre au moins les premières semaines.

La santé publique de Toronto a ainsi recommandé mardi aux conseils scolaires de suspendre en septembre les activités parascolaires, les sorties et les sports à contact élevé pour les classes mixtes.