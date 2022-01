Ontario: 590 patients se trouvent aux soins intensifs à cause de la COVID-19

TORONTO — L’Ontario rapporte que 4114 personnes sont hospitalisées avec la COVID-19 dans la province et que 590 personnes se trouvent aux soins intensifs.

Il s’agit d’une augmentation comparativement aux 4061 hospitalisations signalées la veille et d’une légère baisse aux soins intensifs, où se trouvaient 594 patients la veille.

La province signale également 62 nouveaux décès liés à la COVID-19.

L’Ontario rapporte 7165 nouveaux cas de COVID-19, mais Santé publique Ontario rappelle que le nombre est probablement plus élevé en raison d’une politique actuelle limitant l’accès aux tests de dépistage.

Plus de la moitié des foyers de soins de longue durée de la province ont des éclosions actives de COVID-19.

Environ 88 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et 83 % en ont reçu deux.

Le nombre de personnes ayant reçu une dose de rappel s’élève à plus de 5,87 millions.