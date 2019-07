Ontario: Alerte Amber pour retrouver deux jeunes garçons disparus à Newmarket

NEWMARKET, Ont. — Une Alerte Amber a été émise dans le sud de l’Ontario afin de retrouver deux jeunes garçons qui sont portés manquants à Newmarket, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Toronto.

Selon la Police régionale de York, les deux garçons, des frères, Harrison Larocque, deux ans, et Keegan Larocque, quatre ans, ont été vus pour la dernière fois mercredi, vers 15h00, en compagnie de leur grand-père âgé de 70 ans, Leo Easton. Ils étaient au centre commercial Upper Canada Mall, à Newmarket.

M. Easton est un homme à la peau blanche qui mesure 5 pieds et 10 pouces et qui pèse 160 livres. Ses cheveux sont poivre et sel et lorsqu’il a été vu pour la dernière fois, il portait une chemise bleue à carreaux, des pantalons courts et des chaussures blanches.

Il conduit une fourgonnette de marque Pontiac Montana, modèle 2006, de couleur bleue, immatriculée en Ontario BVBP 364.

Toute personne ayant des informations pertinentes est priée de composer le 911.