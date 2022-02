Ontario: alerte Amber pour une fillette de 6 ans portée disparue à Barrie

BARRIE, Ont. — Une alerte Amber a été émise pour retrouver une petite fille de trois ans de Barrie, en Ontario, qui se nomme Arabella Vienneau.

Le Service de police de Barrie rapporte qu’un organisme communautaire de la région lui a signalé que deux enfants devaient être présents dans une résidence, mais qu’un seul s’y trouvait. Une fouille approfondie de la résidence n’a pas permis de localiser la fillette.

En début de nuit, mercredi, la police ne pouvait encore conclure que la petite fille avait été enlevée, car il y avait une possibilité qu’elle ait été laissée chez une personne pour passer la nuit. Néanmoins, la police dit avoir réuni suffisamment de critères pour lancer une alerte Amber.

Arabella Vienneau a été vue pour la dernière fois vers 17h30, mardi, par une connaissance de sa famille dans une résidence de la rue Tunbridge, à Barrie, une ville située à une soixantaine de kilomètres au nord de Toronto.

Elle mesure trois pieds, pèse entre 30 et 40 livres, a les cheveux verts et les cheveux blonds. La police croit qu’elle était vêtue d’un chandail gris et de pantalons rouges; elle porte fréquemment une veste bleue.

Toute personne pouvant contribuer à l’enquête pour retrouver Arabella Vienneau peut appeler au central téléphonique d’urgence 911.