Ontario: au moins deux hôpitaux frappés par une pénurie d’analgésiques pédiatriques

TORONTO — Deux hôpitaux pédiatriques de l’Ontario affirment être confrontés à des pénuries d’analgésiques d’usage courant en raison de ruptures d’approvisionnement survenues dans certaines régions du Canada.

Les directions de l’Hôpital pour enfants malades de Toronto et du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) situé à Ottawa affirment qu’elles prennent des mesures pour maintenir l’approvisionnement en Tylenol liquide et Advil pour les patients admis et aider à trouver des solutions pour les enfants qui reçoivent leur congé.

Dans un mémorandum adressé aux soignants plus tôt cette semaine, les autorités ont déclaré que les agents de santé fourniraient des ordonnances pour la forme liquide d’acétaminophène, connue sous le nom de marque Tylenol.

Une porte-parole de l’hôpital de Toronto a précisé que si certains détaillants peuvent avoir ces médicaments en vente libre en stock, d’autres pharmacies peuvent n’avoir que de grands flacons qui ne peuvent être remis que par un pharmacien.

Un porte-parole du CHEO a déclaré dans un courriel que l’hôpital encourageait les parents à demander des solutions de rechange pour la gestion de la fièvre et de la douleur.

Un groupe industriel dont le fabricant de Tylenol est membre soutient pour sa part qu’il existe des endroits au Canada où des pénuries se sont produites.