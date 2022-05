Ontario: début mercredi de la campagne électorale en vue des élections du 2 juin

TORONTO — Les chefs des partis politiques provinciaux de l’Ontario entrent en campagne électorale ce mercredi, alors qu’il est maintenant officiel que les élections auront lieu le 2 juin prochain.

Le chef du Parti progressiste-conservateur et premier ministre sortant, Doug Ford, entame sa campagne à Brampton, près de Toronto, où il devrait faire une annonce.

Son parti se dirige vers les élections avec de récents sondages d’opinion suggérant qu’il pourrait obtenir un autre gouvernement majoritaire, après que les cotes d’approbation du premier ministre Ford aient fluctué pendant la pandémie de COVID-19.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti libéral tentent tous deux de se positionner comme la formation ayant le plus de chances de vaincre le gouvernement Ford. Le NPD dispose de plus de fonds, mais les libéraux s’appuient sur la force procurée par leurs victoires électorales du passé.

La chef du NPD, Andrea Horwath, commence sa journée à l’Assemblée législative à Toronto, puis prévoit des arrêts dans trois circonscriptions détenues par les progressistes-conservateurs, notamment Pickering-Uxbridge, où le député est Peter Bethlenfalvy, le ministre des Finances, et Scarborough-Centre, où le député progressiste-conservateur d’arrière-ban n’est plus candidat.

Le chef libéral Steven Del Duca commence également sa journée dans une circonscription progressiste-conservatrice. Il devrait faire une annonce à Etobicoke-Centre, actuellement détenue par Kinga Surma, qui a été ministre de l’Infrastructure.