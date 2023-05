Ontario: Des groupes réclament des repas gratuits dans les écoles

TORONTO — Des organisations, dont des syndicats d’enseignants et des banques alimentaires, demandent au gouvernement de l’Ontario d’offrir un programme de déjeuners et de dîners gratuits dans les écoles de la province.

Dans une lettre adressée au ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, et au ministre de l’Enfance, Michael Parsa, les organisations affirment que de nombreux enfants en Ontario sont confrontés à une insécurité alimentaire qui les oblige à dépendre des banques alimentaires pour leurs besoins nutritionnels.

Les groupes, dont le Toronto Youth Cabinet, Banques alimentaires Canada et les quatre principaux syndicats d’enseignants de la province, affirment que les programmes actuels de nutrition des élèves en Ontario connaissent une demande accrue, mais ne répondent pas aux besoins des élèves.

Les organisations plaident que l’Ontario devrait offrir un programme universel de déjeuners et de dîners scolaires gratuits à tous les élèves et garantir que les écoles disposent d’une infrastructure, de ressources et d’un financement suffisants pour livrer les repas.

Feed Ontario, un collectif de 1200 banques alimentaires et d’autres organisations qui travaillent pour lutter contre l’insécurité alimentaire, a révélé dans un rapport en novembre que 587 000 adultes et enfants ont visité les banques alimentaires de la province un total de 4,3 millions de fois entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022.

La coalition d’organisations souligne qu’environ 30 % des clients des banques alimentaires avaient moins de 18 ans.