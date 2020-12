Ontario: des restrictions s’ajoutent dans certaines régions de la province

TORONTO — Des restrictions de santé publique plus strictes entrent en vigueur lundi dans trois régions de l’Ontario dans le but de limiter la propagation de la COVID-19.

Les régions de Middlesex-London et Thunder Bay passeront dans la zone «orange» du plan d’intervention en cas de pandémie de la province.

Le Bureau de santé du district de Haliburton, Kawartha et Pine Ridge passe de son côté à la zone «jaune».

Le passage à l’orange inclut des restrictions sur les visiteurs des foyers de soins de longue durée et le renforcement des tests dans les établissements.

Le passage au jaune inclut la limitation des événements et des rassemblements sociaux à 10 personnes à l’intérieur et 25 à l’extérieur, tandis que les événements publics organisés sont limités à 50 personnes à l’intérieur et 100 à l’extérieur.

Les mesures resteront en place pendant au moins 28 jours.