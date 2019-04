Ontario: deux adolescents accusés d’avoir proféré des menaces contre des écoles

THUNDER BAY, Ont. — Un garçon de 14 ans et une jeune femme de 18 ans font face à plusieurs accusations liées à une série de menaces anonymes proférées contre une école secondaire de Thunder Bay, en Ontario.

Près d’une douzaine de menaces ont été faites contre l’école secondaire Hammarskjold dans les deux derniers mois, mais les arrestations portent sur celles qui ont été effectuées entre le 8 et le 17 avril.

Selon la police, le garçon et la jeune femme ont fait des menaces anonymes durant cette période — dont certaines impliquaient des fusillades et des explosifs potentiels.

La femme aurait proféré les menaces en utilisant la ligne de dénonciation anonyme Crime Spotters. Ces menaces ont poussé les autorités à fermer l’école pendant plusieurs jours.

Les policiers ont pu identifier les appareils utilisés pour transmettre les menaces.

La femme fait face à six accusations de méfait, et le garçon, huit. Ils ont comparu jeudi matin et ont été libérés en attendant la suite des procédures.