Ontario: entente de 10,2 milliards $ avec le fédéral sur les services de garde

BRAMPTON, Ont. — Les parents ontariens d’enfants âgés de cinq ans et moins en garderie commenceront à recevoir des remboursements dès le mois de mai, dans le cadre d’une entente de 10,2 milliards $ que le gouvernement de Doug Ford a signée avec Ottawa.

Les remises, rétroactives au 1er avril, correspondront à une réduction des frais de garde pouvant atteindre 25 % — et elles devraient tomber au beau milieu de la campagne électorale en Ontario.

Le premier ministre Ford et son homologue fédéral, Justin Trudeau, ont officiellement annoncé l’entente lundi matin à Brampton. L’Ontario devient donc la dernière province à adhérer au programme national de garderies du gouvernement libéral fédéral, qui vise à réduire les frais de garde dans tout le pays à une moyenne de 10 $ par jour, d’ici la fin de 2026.

Les parents ontariens devraient voir une autre réduction des frais de garde en décembre prochain, lorsqu’ils seront réduits, en moyenne, de 50 %. De nouvelles réductions sont prévues pour septembre 2024, afin d’amener graduellement les frais de garde en Ontario à une moyenne de 10 $ par jour d’ici septembre 2025.

M. Trudeau a estimé lundi que les réductions de frais de garde représenteraient une économie moyenne par enfant d’environ 6000 $ par année d’ici la fin de 2022.

M. Ford, qui entamera une campagne électorale dans quelques semaines, a présenté l’entente comme l’une des nombreuses façons dont son gouvernement progressiste-conservateur fait économiser de l’argent aux Ontariens, faisant référence à d’autres mesures telles que les remises sur les frais de renouvellement des plaques d’immatriculation.

«C’est un accord qui offre une flexibilité dans la façon dont nous allouons le financement fédéral, une flexibilité qui est essentielle pour que cet accord fonctionne pour l’Ontario», a-t-il ajouté.

Le programme quinquennal de garde d’enfants devait inclure 1 milliard de dollars pour l’Ontario la première année, soit 2021-2022. Étant donné que cet exercice se termine dans quatre jours, le gouvernement fédéral leur accorde plus de flexibilité pour reporter la plupart de ces dépenses sur les années à venir.

L’Ontario voulait plus de certitude au-delà de la durée de l’entente initiale de cinq ans – bien que le budget du gouvernement fédéral de l’année dernière prévoyait que le financement du programme après la cinquième année serait de 9 milliards $ par année. Le gouvernement Ford a finalement obtenu d’Ottawa un engagement de 2,9 milliards $ pour la sixième année.

L’entente fédérale-provinciale permet également à l’Ontario de créer 86 000 places en garderies, bien que ce nombre comprenne plus de 15 000 places déjà créées depuis 2019.

De plus, l’Ontario a obtenu un mécanisme d’examen au cours de la troisième année qui permet à la province de fournir un modèle d’établissement des coûts mis à jour et de demander plus d’argent pour compenser tout manque à gagner.

Comme le Québec a déjà mis sur pied son propre réseau de services de garde éducatifs à contribution réduite dans les années 1990, il n’adhérera pas au programme national d’Ottawa, mais recevra une pleine compensation financière — près de 6 milliards $ sur cinq ans.