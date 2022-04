Ontario: le médecin hygiéniste en chef offrira une première mise à jour depuis mars

TORONTO — Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario devrait fournir une mise à jour sur la situation de la COVID-19 dans la province pour la première fois depuis début mars, lundi, au moment où l’on rapporte que plusieurs indicateurs de pandémie semblent avoir augmenté depuis que la province a levé l’obligation de porter un masque dans les lieux publics.

Le Dr Kieran Moore devrait également discuter de l’accès à un traitement antiviral lors d’une séance d’information prévue à 13 h.

La mise à jour fait suite à un rapport de Santé publique Ontario qui indique que les cas de COVID-19, le taux de positivité des tests et les hospitalisations ont augmenté depuis le 21 mars, date à laquelle la province a mis fin au port du masque obligatoire dans la plupart des espaces intérieurs.

Le rapport précise que le plein impact de la levée des mesures ne peut encore être observé en raison de l’admissibilité limitée aux tests PCR et des retards dans les données d’hospitalisations.

Il propose de ramener le port du masque à l’intérieur et d’étendre l’obligation de le porter dans les environnements à haut risque en tant qu’éléments possibles d’une stratégie pour atténuer une augmentation des cas.

La province a fixé au 27 avril la date à laquelle elle prévoit éliminer toutes les restrictions restantes liées à la COVID-19, y compris le port du masque dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite, les établissements de soins de santé, les prisons, les refuges, les lieux de vie collectifs et les transports en commun.

Le rapport prévient également que le nombre d’enfants ontariens souffrant d’une maladie grave due à la COVID-19 est susceptible d’augmenter compte tenu de la transmissibilité accrue du sous-variant BA.2 du virus, de la suppression des mesures de santé publique et de l’adhésion limitée aux deux doses de vaccin par les moins de 12 ans.

Le sous-variant BA.2 est désormais la souche dominante de la dernière vague de la pandémie, indique le document. La proportion d’échantillons identifiés comme BA.2 est passée de 12,3 % la semaine du 13 février à 54 % la semaine du 13 mars, indique-t-il.

Pendant ce temps, la surveillance des eaux usées suggère que les cas ont été en augmentation entre la mi-mars et la fin mars.

Le directeur scientifique du groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 a déclaré que les dernières données sur les eaux usées suggèrent que les cas quotidiens sont d’environ 100 000 à 120 000.

Le Dr Peter Juni a déclaré la semaine dernière qu’on ne sait pas combien de temps durera cette vague de la pandémie, car les limites des tests rendent difficile de savoir combien de personnes ont été infectées et ont une certaine immunité.

Les hospitalisations attribuées à la COVID-19 ont augmenté de 40 % la semaine dernière par rapport à la précédente, bien qu’elles aient considérablement diminué au cours du week-end.

La semaine dernière, la province a élargi l’admissibilité aux quatrièmes doses d’un vaccin contre la COVID-19 aux personnes de 60 ans et plus, ainsi qu’aux résidents autochtones et aux membres adultes de leur foyer.

Les quatrièmes doses étaient déjà disponibles pour les résidents de maisons de retraite et de soins de longue durée et les personnes immunodéprimées en Ontario.