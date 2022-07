Ontario: le NPD veut un plan pour la quatrième dose

Les néo-démocrates de l’Ontario demandent au gouvernement provincial de communiquer son plan pour l’élargissement de l’accès aux quatrièmes doses de vaccin contre la COVID-19.

Le chef par intérim Peter Tabuns dit que des détails sont nécessaires maintenant qu’un comité fédéral de vaccination recommande les injections et que le Québec est allé de l’avant avec une quatrième dose pour tous les adultes.

Il dit que le NPD veut un accès facile et équitable aux vaccins, notamment par le biais de cliniques communautaires et en les rendant disponibles dans les cabinets de médecins.

Le premier ministre Doug Ford a déclaré la semaine dernière que le gouvernement discutait de son plan pour la quatrième dose avec le médecin-chef de la province et a promis que les détails viendraient prochainement.

Les quatrièmes doses sont actuellement disponibles en Ontario pour les personnes âgées de 60 ans et plus, les adultes autochtones et les résidents de maisons de retraite et de soins de longue durée, si trois mois se sont écoulés depuis l’obtention de la troisième dose.

La semaine dernière, le Comité consultatif national de l’immunisation a recommandé des rappels cet automne avant une éventuelle vague d’infections à la COVID-19.