Ontario: le popcorn serait finalement permis dans les salles de cinéma lundi

TORONTO — L’Ontario devrait modifier jeudi certaines règles de déconfinement, afin de permettre aux cinéphiles de manger du maïs soufflé et d’autres collations dans les cinémas dès la semaine prochaine.

Le premier ministre Doug Ford a annoncé la semaine dernière qu’avec les indicateurs de santé publique qui commencent à montrer des signes d’amélioration, certaines restrictions liées à la COVID-19 seront assouplies à partir de lundi prochain.

Les limites des rassemblements privés à l’intérieur devraient passer de 5 à 10, et les restaurants pourront rouvrir leurs salles à manger à 50 % de leur capacité. Les théâtres pourront également rouvrir et les «zones intérieures réservées aux spectateurs», comme les arénas et les salles de concert, pourront accueillir à nouveau jusqu’à 500 personnes. Les salles plus petites seront limitées à la moitié de leur capacité.

Pour ce qui est des cinémas, les clients ne devaient pas être autorisés à consommer de la nourriture ou des boissons jusqu’à la prochaine phase d’assouplissement des restrictions, actuellement fixée au 21 février. Mais une source gouvernementale a indiqué que l’on permettra finalement aux spectateurs de manger et de boire dans les cinémas lors de leur réouverture lundi.

Le médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario devrait également fournir jeudi une mise à jour sur la situation de la COVID-19 dans la province.

Baisse des hospitalisations

Il y avait jeudi en Ontario 3645 hospitalisations liées à la COVID-19 et 599 patients aux soins intensifs. Il s’agit d’une baisse de 371 hospitalisations et de neuf patients aux soins intensifs par rapport à la veille.

La province a également signalé 70 décès supplémentaires liés au coronavirus. On recensait 5852 autres cas de COVID-19 jeudi, mais la Santé publique rappelle que le nombre réel de cas est probablement plus élevé, en raison des changements apportés à la politique de dépistage, réservé maintenant à des clientèles prioritaires.

Par ailleurs, 57 % des foyers de soins de longue durée en Ontario connaissent actuellement des éclosions de COVID-19.

L’Ontario ne communique pas de données sur le nombre de cas dans les écoles, mais on indique qu’il y avait sept écoles fermées mercredi en raison des impacts de la COVID-19 sur le fonctionnement des établissements. Dans 370 écoles, le taux d’absence des élèves et du personnel était mercredi de 30 % ou plus.