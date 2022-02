Les adolescents ontariens de 12 à 17 ans sont admissibles à la dose de rappel

TORONTO — L’Ontario signalait vendredi 1281 hospitalisations liées à la COVID-19 et 352 patients aux soins intensifs.

Par rapport à jeudi, il s’agit de légères baisses de 61 hospitalisations et de quatre patients aux soins intensifs. La province signalait aussi 30 décès supplémentaires liés au virus.

Il y avait vendredi 2337 nouveaux cas confirmés de COVID-19, bien que le nombre réel soit probablement plus élevé en raison des limites d’accès aux tests de dépistage PCR, réservés à des clientèles prioritaires.

La province ne signale pas les cas de COVID-19 et les éclosions dans les écoles, mais quatre étaient fermées jeudi «en raison d’éclosions ou de considérations opérationnelles», et 426 écoles ont signalé des absences de personnel ou d’élèves de 30 % ou plus.

Par ailleurs, les Ontariens de 12 à 17 ans qui ont reçu leur deuxième dose de vaccin il y a six mois peuvent maintenant prendre rendez-vous pour obtenir la dose de rappel.

Les réservations peuvent être prises sur le portail du gouvernement, bien que certains bureaux de santé publique offrent déjà les troisièmes doses aux adolescents depuis que le gouvernement a annoncé l’élargissement de l’admissibilité au rappel, plus tôt cette semaine.

Le Comité consultatif national de l’immunisation ne recommande ces doses de rappel que pour les adolescents à haut risque, comme ceux qui sont immunodéprimés. Mais une porte-parole de la ministre de la Santé a expliqué que la décision de l’Ontario était fondée sur les conseils du médecin-hygiéniste en chef et du Comité consultatif ontarien de l’immunisation.

Environ 90 % des jeunes Ontariens de 12 à 17 ans ont reçu deux doses d’un vaccin. Dans le groupe suivant, les Ontariens de 18 à 29 ans, 34 % ont reçu une dose de rappel.