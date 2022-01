Ontario: les autorités signalent 2279 patients hospitalisés atteints de la COVID-19

TORONTO — L’Ontario signalait jeudi 2279 patients hospitalisés atteints de la COVID-19, dont 319 aux soins intensifs.

Il s’agit d’une hausse de 198 patients hospitalisés et de 31 personnes aux soins intensifs depuis la veille. Selon le ministère de la Santé, 73 % des patients aux soins intensifs ne sont pas complètement vaccinés ou ont un statut vaccinal inconnu.

Par ailleurs, l’Ontario déplorait jeudi 20 nouveaux décès liés à la COVID-19. On signalait 13 339 nouveaux cas, mais la Santé publique rappelle que le nombre réel de cas est probablement plus élevé en raison de la politique de dépistage actuelle — les tests PCR ne sont pas offerts à tous.

Le ministre des Soins de longue durée a par ailleurs indiqué jeudi que des éclosions de COVID-19 frappaient des foyers dans presque toutes les régions de l’Ontario, et que les taux d’absences du personnel variaient entre 20 et 30 % dans certaines régions.

Rod Phillips a indiqué que des éclosions étaient actuellement signalées dans 186 foyers de 30 des 34 bureaux régionaux de santé publique. Le ministre s’attend à ce que ce nombre continue d’augmenter avec le variant Omicron. Le gouvernement ontarien a imposé en décembre des limites aux visiteurs dans les foyers de soins de longue durée.

Pendant ce temps, Toronto a annoncé jeudi qu’elle commencerait à administrer les quatrièmes doses de vaccin aux résidents des foyers de soins de longue durée administrés par la Ville.

Ces bilans sont publiés avant une mise à jour attendue des autorités ontariennes, en après-midi jeudi, sur le déploiement de tests rapides dans la population générale. Le gouvernement fédéral a annoncé mercredi qu’il distribuerait en janvier 140 millions de tests rapides à travers tout le pays, soit quatre fois le nombre distribué en décembre.

L’Ontario a aussi mis en œuvre mercredi un certain nombre de mesures sanitaires plus strictes, y compris des fermetures d’entreprises et un retour temporaire à l’enseignement en ligne. Le gouvernement a également ordonné aux hôpitaux de suspendre les chirurgies non urgentes.

Les données provinciales montrent que 81 % des Ontariens de cinq ans et plus ont reçu deux doses d’un vaccin et 87 % ont reçu au moins une dose. Plus de 4,2 millions de personnes ont reçu une dose de rappel.