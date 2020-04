Ontario: Les enseignants du secondaire reprennent les négociations

TORONTO — Les enseignants des écoles secondaires de l’Ontario devraient négocier avec la province jeudi pour la première fois depuis décembre.

La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario est le seul des quatre principaux syndicats d’enseignants qui n’a pas encore conclu d’entente de principe pour le renouvellement de sa convention collective.

Une porte-parole du ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a déclaré que les négociations se dérouleront par téléconférence.

Le syndicat représentant les 12 000 enseignants francophones de la province a conclu mardi une entente de principe avec le gouvernement.

Des notes obtenues par La Presse canadienne révèlent que le syndicat des enseignantes et enseignants du primaire de l’Ontario et celui des enseignants des écoles catholiques anglophones de l’Ontario ont obtenu des augmentations salariales annuelles de 1% et des avantages sociaux de 4%.

Avant la conclusion des ententes de principe, M. Lecce avait presque entièrement renoncé à de fortes augmentations de la taille des classes du secondaire après des mois de négociations difficiles et de grèves.