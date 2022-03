Ontario: les hospitalisations vont sans doute grimper, selon les experts

Les conseillers scientifiques de l’Ontario affirment que les hospitalisations liées à la COVID-19 et les admissions aux soins intensifs augmenteront probablement à mesure que davantage de mesures de santé publique seront levées, mais ils croient qu’elles demeureront loin des niveaux observés au plus fort de la vague Omicron.

Une nouvelle modélisation publiée jeudi par la Table de consultation scientifique de l’Ontario – avant que l’obligation de port du masque ne soit levée lundi dans la plupart des contextes – suggère que s’il y a une augmentation modérée de la transmission de la COVID-19, les hospitalisations augmenteront probablement, même si elles ne dépasseront pas 1000.

Il y a actuellement 644 personnes hospitalisées avec la COVID-19, et un graphique de modélisation suggère qu’il pourrait y avoir moins de 900 hospitalisations lors d’un pic début mai – bien loin des plus de 4000 personnes hospitalisées avec la COVID-19 en janvier.

Les cas, les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs ont régulièrement diminué depuis ce pic, mais la modélisation montre que le déclin s’est arrêté et se stabilise maintenant dans la majeure partie de la province.

La Table de consultation scientifique indique également que l’administration de doses de rappel du vaccin contre la COVID-19 a atteint un plateau, mais note que les troisièmes doses ont contribué à réduire les hospitalisations et l’occupation des soins intensifs d’environ 30 % au plus fort d’Omicron.

Une porte-parole de la ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que les tendances en matière de santé publique en Ontario sont nettement meilleures que le meilleur scénario présenté dans la précédente mise à jour de la modélisation de la Table de consultation scientifique, et que les hôpitaux seront en mesure de gérer ce qui est projeté dans la modélisation de jeudi.

Baisse des hospitalisations

L’Ontario signale jeudi que 644 personnes sont hospitalisées avec la COVID-19 dans la province et que 199 patients sont aux soins intensifs.

Il s’agit d’une légère baisse par rapport à mercredi, alors que la province avait enregistré 649 hospitalisations et 204 patients atteints de COVID-19 dans les unités de soins intensifs.

Treize nouveaux décès sont signalés jeudi, et la province a également ajouté six autres décès survenus il y a plus d’un mois à son décompte total.

Les données provinciales indiquent 2398 nouvelles infections, mais le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario a déclaré que le nombre réel est probablement 10 fois plus élevé, car l’accès aux tests PCR est restreint.

Environ 7 % des foyers de soins de longue durée de la province signalent des éclosions actives de COVID-19.

Les données sur les fermetures d’écoles ne sont pas enregistrées cette semaine en raison des vacances de mars.