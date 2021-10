Ontario: pas de sanctions rétroactives pour les foyers ayant enfreint les règles

TORONTO — Les nouvelles amendes salées pour les fournisseurs de soins de longue durée ontariens négligents ne seront pas appliquées rétroactivement à ceux qui ont violé les règles précédemment durant la pandémie lorsque la loi des progressistes-conservateurs entrera en vigueur, malgré les craintes que les pires contrevenants n’aient pas été tenus responsables.

Le ministère des Soins de longue durée a déclaré qu’il n’avait pas infligé une seule amende aux exploitants qui ont enfreint les règles pendant la pandémie de COVID-19, qui a jusqu’à présent tué plus de 4000 personnes dans les soins de longue durée et infecté plus de 15 000 résidants.

La majeure partie de ces décès – qui représentent 40 % de tous les décès attribuables au virus dans la province – se sont produits au cours des deux premières vagues de la pandémie, avant que la plupart des résidents des établissements de soins de longue durée puissent être vaccinés.

Des rapports d’inspection et des récits de témoins oculaires provenant de foyers touchés par des éclosions du virus ont décrit des conditions horribles et le non-respect des mesures destinées à contrôler la propagation de la COVID-19.

Le ministre des Soins de longue durée, Rod Phillips, a présenté cette semaine un nouveau projet de loi pour orienter la réglementation du secteur. Il comprend des amendes plus lourdes pouvant aller jusqu’à un million $ pour les entreprises et jusqu’à 400 000 $ pour les membres de conseils d’administration et les particuliers.

Une porte-parole du ministre a montré du doigt l’ancien gouvernement libéral pour expliquer pourquoi aucune amende n’a été infligée. Elle a déclaré que la capacité d’imposer des sanctions administratives pécuniaires et des frais de réinspection était intégrée dans une loi qui n’avait pas été promulguée par les libéraux avant l’arrivée au pouvoir des progressistes-conservateurs en 2018.

«Les libéraux ont adopté les amendes dans leur législation, mais ne les ont jamais proclamées – ce qui signifie en fait qu’elles n’étaient pas un outil que le ministère pouvait utiliser», a déclaré Vanessa De Matteis dans un courriel.

Une fois le projet de loi adopté et entré en vigueur, Mme De Matteis a soutenu que le ministère pourra appliquer des amendes au secteur, mais qu’«elles ne pourront pas être appliquées rétroactivement».

Le chef libéral Steven Del Duca a affirmé que le gouvernement du premier ministre Doug Ford aurait pu adopter la loi libérale à tout moment au cours des trois dernières années pour commencer à imposer des amendes.

Il a également noté la décision du gouvernement de réduire les inspections proactives des foyers en 2018 et la législation introduite l’année dernière qui a relevé la norme juridique pour la «négligence grave», ce qui a fait craindre qu’il soit plus difficile d’intenter des poursuites contre les exploitants de centres de soins de longue durée.

«Tout s’est passé sous le mandat de Doug (Ford), a déclaré M. Del Duca dans une entrevue. Il n’y a personne d’autre à blâmer dans la province de l’Ontario pour cela.»

Les rapports d’inspection des foyers confrontés à des épidémies de COVID-19 ont reproché aux exploitants de ne pas suivre les mesures de contrôle des infections comme la séparation des résidents infectés de ceux qui ne le sont pas.

Le rapport final d’une commission examinant l’impact de la pandémie sur les soins de longue durée a révélé une main-d’œuvre mal formée en matière de contrôle des infections, un manque de propreté relevé par des militaires des Forces armées canadiennes appelés en renfort, de la désorganisation et des résidents laissés sans nourriture ni eau dans certains foyers.

Des familles ont intenté des poursuites alléguant que les exploitants n’avaient pas protégé leurs proches.

M. Del Duca a déclaré qu’il privilégierait les amendes rétroactives pour les violations dans les centres de soins de longue durée. Les néo-démocrates ont également indiqué qu’ils appuient l’idée.

La cheffe adjointe du NPD, Sara Singh, a affirmé qu’il était préoccupant que les inspections n’aient pas été suivies de conséquences. Elle a mentionné que les rapports documentant la négligence pendant la pandémie devraient être examinés, d’autant plus que le gouvernement envisage de renouveler les contrats des exploitants dans le cadre de ses plans pour ajouter plus de lits.

«Les foyers doivent être tenus responsables, a-t-elle lancé. Il sera très important d’examiner cela rétroactivement à mesure que nous avançons et que nous réfléchissons à la manière dont nous allons réellement assurer de l’imputabilité et de la transparence pour les personnes âgées et les familles dans les établissements de soins de longue durée.»