Ontario: prolongement du confinement dans deux régions et de nouvelles mesures lundi

TORONTO — Les régions de Toronto et de Peel demeureront en confinement. De nouvelles mesures pour combattre la pandémie seront annoncées lundi par le gouvernement ontarien.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a indiqué vendredi que les restrictions dans les deux zones les plus chaudes de la province seront maintenues. Le gouvernement envisagera de nouvelles mesures au cours d’une rencontre d’urgence portant sur la COVID-19, cette fin de semaine.

La province a aussi annoncé vendredi que la ville de Hamilton entrera en confinement lundi.

La réunion fait suite aux appels de l’Association des hôpitaux de l’Ontario demandant au gouvernement d’élargir le confinement en province et d’envisager des restrictions sanitaires plus strictes.

L’Ontario a recensé 2290 nouveaux cas de COVID-19 vendredi et 40 décès liés au virus; 691 de cas proviennent de la région de Toronto, 361 de Peel, 296 de York, 207 de Windsor-Essex et 126 de Hamilton.

La province envisage de nouvelles mesures, mais M. Ford a fourni peu de détails sur ce que cela pourrait être.

Il a déclaré que «tout est sur la table» pour protéger la santé de la population.

La cheffe de l’opposition officielle, Andrea Horwath, a reproché à M. Ford de ne pas avoir annoncé de nouvelles mesures contre la pandémie plus tôt.

«Cet homme laisse traîner ses pieds, il n’est pas prêt à prendre des décisions d’urgence, a-t-elle affirmé vendredi. Ford ne comprend pas ce qui se passe et je pense qu’il est clair qu’il doit se ressaisir et faire quelque chose.»

Le gouvernement ontarien a aussi donné davantage de détails vendredi sur les 17 hôpitaux qui distribueront les vaccins contre la COVID-19 dans les prochaines semaines.

Ces installations, qui incluent des hôpitaux de Windsor à Thunder Bay, joindront le Universal Health Network de Toronto et l’Hôpital d’Ottawa pour administrer le vaccin à des travailleurs de la santé.

Les hôpitaux à Toronto et Ottawa ont commencé à distribuer les vaccins lundi, et le gouvernement a confirmé vendredi qu’ils ont administré plus de 2300 doses à des travailleurs de la santé à date.

La province prévoit recevoir 90 000 doses de plus du vaccin de Pfizer-BioNTech d’ici la fin du mois.