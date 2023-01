Ontario, Québec et Maritimes: tempête imminente dans plusieurs régions

MONTRÉAL — La tempête de neige annoncée lundi dernier pour plusieurs régions du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick commencera à s’abattre à compter de ce mercredi soir selon des bulletins météorologiques transmis en fin de nuit par Environnement Canada.

L’agence fédérale confirme que des accumulations de neige de 15 à 30 centimètres sont attendues pour toutes les régions longeant la vallée du Saint-Laurent, de Montréal jusqu’à Gaspé, et que des vents modérés à forts accompagneront cette neige et devraient créer de la poudrerie par endroits. Il en sera de même pour l’Estrie et la Beauce, de même que pour les Laurentides.

En Outaouais, les précipitations devraient être un peu inférieures, de 15 à 20 centimètres.

Sur l’est de la Gaspésie et sur la Côte-Nord, la neige pourrait se changer en pluie à partir de jeudi après-midi, avec un risque de pluie verglaçante lors de la transition. Des ondes de tempête sont possibles aux heures de marées hautes de jeudi soir à vendredi matin sur certains secteurs de la Gaspésie et de la Basse-Côte-Nord.

Les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Haute-Mauricie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean vont s’en tirer: elles ne font l’objet d’aucun bulletin météorologique spécial.

Dans la plupart des secteurs du centre et du nord du Nouveau-Brunswick, la neige parfois forte se changera en pluie jeudi après-midi.

Plus au sud, quelque 20 millimètres de pluie pourraient tomber dans la région de Moncton.

La région de Saint-Jean sera confrontée à de la pluie forte et à des vents importants, avec des rafales du sud-est pouvant atteindre 80 kilomètres à l’heure. De 40 à 50 millimètres de pluie sont prévus le long de la côte de la baie de Fundy.

En Nouvelle-Écosse, la quantité totale de pluie attendue à Halifax variera de 25 à 50 millimètres, mais elle pourrait atteindre 70 millimètres dans le sud-ouest de la province. Plus au nord-est, la péninsule du Cap-Breton sera balayée par des vents du sud provoquant des rafales de 90 à 100 kilomètres à l’heure.

Aucun bulletin météorologique spécial n’a été émis pour l’Île-du-Prince-Édouard.

Environnement Canada prévoit une chute de près de 15 centimètres de neige pour le sud-ouest de l’Ontario, dans les régions de Windsor et de Niagara, et une vingtaine de centimètres pour la région métropolitaine de Toronto et à Kingston.