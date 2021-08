Ontario rapporte 678 nouveaux cas de COVID-19 et aucun décès supplémentaire

TORONTO — L’Ontario signale jeudi 678 nouveaux cas de COVID-19 et aucun nouveau décès attribuable au virus.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que 537 des personnes infectées n’étaient pas vaccinées ou avaient un statut vaccinal inconnu.

Les nouvelles données s’appuient sur 27 815 tests de dépistage.

Jeudi, 165 patients étaient hospitalisés pour une maladie grave liée à la COVID-19, dont 89 patients sous respirateurs.

Quatre-vingt-deux pour cent des résidants de l’Ontario âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et 75 % ont reçu les deux doses.

La province dit avoir administré 38 932 doses de vaccin contre la COVID-19 depuis le dernier bilan, pour un total de plus de 20,6 millions de doses.