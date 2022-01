Ontario rapporte près de 3800 hospitalisations et 57 nouveaux décès

TORONTO — L’Ontario a signalé dimanche que 3797 patients sont maintenant hospitalisés en raison de la COVID-19 et 604 personnes se retrouvent aux soins intensifs.

Il s’agit d’une baisse par rapport à la veille où la province comptabilisait 4026 hospitalisations. Aux soins intensifs, ils étaient 600 patients.

Les autorités précisent que les chiffres ne représentent pas toute l’étendue des hospitalisations, car plus de 10% des hôpitaux ne font pas de mise à jour le week-end.

La Santé publique ontarienne fait également état de 57 nouveaux décès liés à la COVID-19.

Le nombre de nouveaux cas se chiffre, quant à lui, à 5833. L’Ontario indique toutefois que les nouvelles infections sont probablement plus élevées en raison d’un accès plus restreint aux tests de dépistage.

Au total, 371 milieux de soins de longue durée ont une éclosion active, contre 368 la veille.

Sur le plan de la vaccination, la province affirme que 50,1 % des Ontariens âgés de 18 ans et plus ont reçu une dose de rappel d’un vaccin contre la COVID-19, tandis que 82,9 % des résidents âgés de cinq ans et plus ont reçu deux injections.

Le nombre de personnes ayant reçu une dose de rappel s’élève à plus de six millions.