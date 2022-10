Ontario: résultats du vote de grève des travailleurs de l’éducation annoncés lundi

TORONTO — Un syndicat représentant des milliers de travailleurs de l’éducation en Ontario devrait annoncer lundi si ses membres appuient la grève dans le cadre des négociations contractuelles avec la province.

Les membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ont voté sur un éventuel mandat de grève du 23 septembre au 2 octobre, et le syndicat prévoit de dévoiler les résultats lors d’une conférence de presse lundi matin.

Le SCFP a demandé à la province des augmentations annuelles de 11,7 %, soit environ 3,25 $ de l’heure, arguant que les salaires des travailleurs ont été limités au cours de la dernière décennie et ne suffisent pas à suivre l’inflation.

Il indique que le gouvernement Ford offre une augmentation de 2 % aux travailleurs de l’éducation gagnant moins de 40 000 dollars par an et une augmentation de salaire de 1,25 % à tous les autres, ce qui, selon le syndicat, s’élève entre 33 et 53 cents de l’heure.

Le SCFP représente 55 000 travailleurs, dont des éducateurs de la petite enfance, des employés de l’administration scolaire, des chauffeurs d’autobus et des concierges.

Les contrats de travail pour les cinq principaux syndicats de l’éducation de l’Ontario ont expiré le 31 août. Le SCFP doit reprendre les pourparlers de négociation avec la province jeudi.