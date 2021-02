Ontario: un automobiliste qui a fait 4 morts et 2 blessées graves veut être libéré

TORONTO — Un homme de la région de Toronto qui a provoqué la mort de trois enfants et de leur grand-père en septembre 2015 en conduisant son véhicule avec les facultés affaiblies doit comparaître par visioconférence ce mardi devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC).

Une semi-liberté a été accordée en avril dernier à Marco Muzzo, près de cinq ans après le drame qui avait soulevé l’indignation générale.

Les membres de la Commission avaient fait remarquer que M. Muzzo paraissait plus conscient des torts importants qu’il avait causés et qu’il présentait un faible risque de récidive. Cependant, on ne lui avait pas permis de profiter d’une libération conditionnelle totale.

Marco Muzzo a été condamné à dix ans d’emprisonnement en 2016 après avoir plaidé coupable à quatre chefs d’accusation de conduite avec facultés affaiblies causant la mort et à deux autres de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles.

Daniel Neville-Lake, 9 ans, son frère Harrison, 5 ans, leur soeur Milly, 2 ans, et le grand-père des enfants, Gary Neville, 65 ans, ont tous trouvé la mort dans l’horrible collision routière survenue à Vaughan, en Ontario. La grand-mère et l’arrière-grand-mère des enfants ont été gravement blessées.

Il est prévu que la mère des trois enfants, Jennifer Neville-Lake, soumette à la Commission mardi une déclaration sur les impacts de la tragédie sur sa famille. Sur Facebook la semaine dernière, Mme Neville-Lake a écrit que la décision ne changera rien aux souffrances qu’elle subit.