Ontario: un comité d’experts recommande la réouverture des écoles

TORONTO — Les experts de l’Ontario COVID-19 Science Advisory Table donnent le feu vert à la province pour rouvrir les écoles en toute sécurité. Selon ces scientifiques, l’Ontario est en mesure de rouvrir les classes sur une base régionale tout en limitant le risque de transmission du virus.

Cette déclaration est une réponse à la demande du premier ministre Doug Ford qui a demandé aux experts s’ils croyaient que la province pouvait rouvrir les écoles alors que les cas de COVID-19 sont à la baisse.

Le groupe affirme que certaines régions pourraient rouvrir en suivant les conseils des médecins hygiénistes locaux et en continuant de respecter les mesures de santé publique.

Ils sont d’avis que la fermeture des écoles nuit à la santé physique et mentale de certains élèves et que la réouverture permettrait la reprise des contacts avec les enseignants et les pairs.

La province a fermé les écoles en avril alors que les cas de COVID-19 augmentaient et Doug Ford a déclaré qu’il souhaitait un consensus sur la question de la part des parties prenantes avant de prendre une décision.

L’Ontario COVID-19 Science Advisory Table avait récemment déclaré que la réouverture des écoles pourrait entraîner une augmentation du taux de cas de COVID-19 entre 6 et 11%.

Le groupe affirme aujourd’hui qu’il croit que l’augmentation des cas qui résulterait de la réouverture des écoles est faible et que la plupart des centres de santé publique estiment pouvoir gérer ces augmentations.

Pendant ce temps, les pharmaciens se dépêchent ce week-end pour administrer des milliers de doses du vaccin Oxford-AstraZeneca avant leur expiration dans quelques jours.

L’Ontario tente de distribuer un stock de 45 000 doses expirant lundi et de 10 000 autres qui expirent en juin.

Mais les contrôles de qualité ont retardé la livraison de milliers de doses, et beaucoup n’ont été livrés que vendredi.

Justin Bates, le chef de l’Association des pharmaciens de l’Ontario a déclaré qu’avec seulement trois jours pour utiliser ces doses, les pharmacies travailleront dur pendant la fin de semaine pour éviter le gaspillage.

La province a suspendu l’utilisation du vaccin AstraZeneca plus tôt ce mois-ci en raison d’une augmentation des cas de caillots sanguins, rares mais parfois mortels.

Cette semaine, la province a recommencé à proposer le vaccin d’AstraZeneca comme deuxième injection aux personnes qui ont reçu une première dose entre le 10 et le 19 mars dans les pharmacies de Toronto, Windsor et Kingston, ainsi que dans certains centres de soins.

Environ 90 000 personnes ont participé au projet pilote d’AstraZeneca dans les pharmacies entre le 10 mars et le 19 mars.