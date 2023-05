Ontario: un meurtrier est recherché après s’être évadé de prison mardi, à Kingston

KINGSTON, Ont. — Un homme qui a été condamné à l’emprisonnement pour meurtre s’est évadé mardi de l’unité à sécurité minimale de l’Établissement de Collins Bay situé à Kingston, en Ontario.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) rapporte mercredi que pendant un dénombrement officiel, les membres du personnel de l’établissement ont découvert que Joshua Kohl manquait à l’appel. Une communication a alors été établie avec le Service de police de Kingston et un mandat d’arrestation a été lancé contre le détenu.

Joshua Kohl est âgé de 42 ans. Il mesure 1,83 mètre et pèse 72 kilogrammes. Il a le teint moyen, les yeux bleus et les cheveux bruns.

Joshua Kohl purge actuellement une peine indéterminée pour meurtre au second degré.

Quiconque qui possède des renseignements sur les allées et venues de Joshua Kohl est prié de communiquer avec la police.

Le Service correctionnel assure qu’il procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et qu’il travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.