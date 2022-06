ONU: l’inaction des gouvernements sur l’enjeu du climat est «dangereuse»

BERLIN — Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a mis en garde mardi contre une «déconnexion dangereuse» entre ce que les scientifiques et les citoyens exigent pour freiner le changement climatique et ce que les gouvernements font réellement à ce sujet.

António Guterres a déclaré que les émissions mondiales de gaz à effet de serre devraient baisser de 45 % au cours de cette décennie, mais qu’elles sont actuellement en voie d’augmenter de 14 %.

«Nous assistons à une déconnexion historique et dangereuse : la science et les citoyens exigent une action climatique ambitieuse et transformatrice», a-t-il déclaré lors d’une conférence sur le climat en Autriche. «Pendant ce temps, de nombreux gouvernements traînent de la patte. Cette inaction a de graves conséquences.»

António Guterres a déclaré que la guerre de la Russie en Ukraine risquait d’aggraver la crise, car les principales économies «ont mis les bouchées doubles en matière de combustibles fossiles», qui sont responsables d’une grande partie des émissions qui alimentent le réchauffement climatique.

«Les nouveaux financements pour les infrastructures d’exploration et de production de combustibles fossiles sont illusoires», a-t-il déclaré dans un message vidéo au Sommet mondial autrichien, initié par l’ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger. «Cela ne fera qu’alimenter davantage le fléau de la guerre, de la pollution et de la catastrophe climatique.»

M. Guterres a exhorté les pays à mettre fin à toute utilisation de charbon d’ici 2040 ― d’ici 2030 pour les pays riches ― et à se concentrer sur le remplacement des combustibles fossiles par des sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie solaire et éolienne.

«Les énergies renouvelables sont le plan de paix du 21e siècle», a-t-il déclaré.

M. Schwarzenegger, qui a longtemps fait campagne contre la pollution de l’environnement, a déclaré que la guerre en Ukraine était une autre raison d’arrêter d’utiliser des combustibles fossiles.

Il a cité des recherches montrant que l’Europe a payé à la Russie des dizaines de milliards de dollars pour ses importations d’énergie au cours des deux premiers mois de l’année.

«Peu importe comment vous le regardez, nous avons du sang sur les mains parce que nous finançons la guerre», a déclaré M. Schwarzenegger.

«Nous devons faire tout ce qu’il faut pour éliminer notre dépendance aux combustibles fossiles», a-t-il ajouté. «Nous devons faire partie de la solution, pas du problème. L’échec n’est pas une option ici.»