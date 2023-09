ONU: records de chaleur de tous les temps pendant l’été en cours

GENÈVE, Suisse — La Terre a connu cette année l’été le plus chaud jamais enregistré dans l’hémisphère Nord, avec un mois d’août record, selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), un organisme spécialisé des Nations unies.

Le mois dernier n’a pas seulement été le mois d’août le plus chaud jamais enregistré par des scientifiques avec des équipements modernes, mais il a aussi été le deuxième mois le plus chaud mesuré, derrière le mois précédent, juillet 2023, selon ce qu’ont annoncé mercredi l’OMM et le service climatique européen Copernicus.

Le mois d’août a été environ 1,5 degrés Celsius plus chaud que les moyennes préindustrielles.

L’eau des océans du monde qui constituent plus de 70 % de la surface de la Terre a été la plus chaude jamais enregistrée, à près de 21 degrés Celsius, et a atteint des températures élevées pendant trois mois consécutifs.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a écrit dans un communiqué que «la dégradation du climat a commencé.»

Jusqu’à présent, 2023 est la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, derrière 2016, selon Copernicus.

Les scientifiques attribuent le réchauffement climatique d’origine humaine à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel, mais aussi à une poussée supplémentaire d’El Niño naturel, qui est un réchauffement temporaire de certaines parties de l’océan Pacifique qui modifie le temps dans le monde entier. Habituellement, un phénomène El Nino, qui a commencé cette année, ajoute de la chaleur supplémentaire aux températures mondiales, mais davantage au cours de sa deuxième année.