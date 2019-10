OPC: nombre record de vérifications et d’interventions auprès des commerçants

MONTRÉAL — L’Office de la protection du consommateur affirme avoir réalisé un nombre record de vérifications et d’interventions auprès des commerçants durant l’exercice 2018-2019.

Au plan des interventions juridiques, l’Office a effectué 254 poursuites pénales et émis 329 avis d’infraction.

Ses interventions ont mené à des amendes de 751 717 $. Près de 30 pour cent de ces amendes ont trait à la vente et aux services liés aux véhicules et autres moyens de transport et près du quart ont trait au domaine du voyage.

Le rapport annuel de gestion de l’OPC a été déposé jeudi à l’Assemblée nationale par la ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Sonia Lebel.