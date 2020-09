Opération de la Sûreté du Québec sur l’autoroute Jean-Lesage

MONTRÉAL — La Sûreté du Québec effectue vendredi une opération de sécurité routière sur l’autoroute Jean-Lesage entre les villes de Rimouski et Longueuil.

Plus de 80 policiers sont présents sur la route pour sensibiliser la population aux principales causes d’accidents, soit la vitesse, l’utilisation du téléphone cellulaire, l’alcool et la drogue au volant.

«C’est une vaste opération en matière de sécurité qui a pour but de rendre le réseau routier sécuritaire pour tous les usagers», résume Claude Doiron, porte-parole de la SQ.

Les policiers s’assureront du respect du code de la sécurité routière et du code criminel pour prévenir les comportements à risque.

De nombreuses opérations de sensibilisation ont eu lieu au cours de la dernière semaine à travers la province. Les efforts se sont concentrés auprès des conducteurs distraits par l’utilisation d’un cellulaire, d’un appareil électronique portatif ou d’un écran d’affichage.

Le fait de ne pas avoir les yeux sur la route ou de ne pas y porter toute son attention est l’une des principales causes de collisions entraînant la mort et des blessures graves au Québec, rappelle-t-on.

Une campagne nationale a été déployée sous le thème «Ne laissez pas la distraction vous aveugler» mettant notamment en vedette le Rouge et Or, l’équipe de football de l’Université Laval.

«Il est prouvé que texter en conduisant à une vitesse de 90 km/h équivaut à traverser un terrain de football les yeux fermés», peut-on lire dans un communiqué conjoint de la Sûreté du Québec et de la SAAQ.

Cet article a été préparé dans le cadre du programme de Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.