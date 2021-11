Opération nettoyage en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve, après des pluies diluviennes

HALIFAX — Des équipes de travailleurs étaient déployées dans l’est de la Nouvelle-Écosse et le sud-ouest de l’île de Terre-Neuve, jeudi, pour réparer des routes, des ponts et des ponceaux emportés par les pluies diluviennes qui ont frappé certaines parties de la région au cours des trois derniers jours.

En Nouvelle-Écosse, près de 30 routes et ponts étaient fermés au moment où la pluie s’est arrêtée mercredi. La plupart des dommages ont été signalés dans le comté d’Antigonish, dans le nord-est de la Nouvelle-Écosse, et dans les comtés de Victoria et d’Inverness, dans le nord du Cap-Breton.

Certaines communautés le long de la côte nord-est du Cap-Breton ont reçu plus de 200 mm de pluie et plusieurs emportements ont forcé la fermeture de la pittoresque «piste Cabot», une route panoramique qui traverse le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton.

Dans la région de Port aux Basques, dans le sud-ouest de l’île de Terre-Neuve, des réparations sont en cours sur de nombreuses routes, dont la Transcanadienne. Un hélicoptère a été utilisé mercredi pour secourir certains résidents pris au piège par la crue des eaux.

Avec la fermeture de la route principale menant à Port aux Basques, la société d’État qui exploite le service de traversier vers la ville, depuis la Nouvelle-Écosse, a annoncé jeudi qu’elle réorientera temporairement la traversée vers Argentia, beaucoup plus à l’est, afin que les personnes et les fournitures puissent atteindre l’île.