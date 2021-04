Opération policière à Longueuil: une femme blessée, un suspect possiblement barricadé

LONGUEUIL, Qc — Une vaste opération policière a été déclenchée samedi matin à Longueuil après qu’une femme eut été blessée à la suite d’une dispute avec un homme qui s’est possiblement barricadé.

Les policiers ont été appelés à se rendre sur la rue Conefroy vers 9 h 30 à la suite d’un appel au 911, a rapporté le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

À leur arrivée, ils ont trouvé la femme à l’extérieur d’un immeuble d’appartements. Elle était blessée et a été transportée dans un centre hospitalier. Sa vie n’est pas menacée. Les policiers refusent de préciser la nature des blessures.

La femme n’a pas été rencontrée par les enquêteurs pour le moment. «Pour l’instant, on n’a pas l’information de quel usage de la force a été utilisé ou s’il y avait des objets qui ont été utilisés lors de l’infraction qui a été commise», a indiqué Jean-Pierre Voutsinos, un porte-parole du SPAL, en entrevue avec La Presse Canadienne.

Le suspect se serait possiblement réfugié dans son logement et les policiers tentent d’entrer en contact avec lui.

«L’information que nous avons lorsque nous sommes arrivés sur place, c’est que le suspect se serait réfugié dans son appartement, a raconté l’agent Voutsinos. Par contre, on n’a établi aucun contact avec lui et ce n’est pas par faute d’avoir essayé. Pour l’instant, il ne répond ni au téléphone ni aux appels de l’extérieur de vive voix, ou on cogne à la porte.»

Les policiers ignorent si le suspect est armé. Un périmètre de sécurité a été établi et plusieurs logements à l’entour de celui du suspect ont été évacués par mesure de précaution.

«Une intervention, on ne sait jamais comment ça va se terminer ou comment ça va se dérouler», a noté l’agent Voutsinos.