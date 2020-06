Opération policière majeure à Stanstead: les policiers recherchent un homme armé

Une opération policière majeure est en cour à Stanstead dans la municipalité régionale de comté de Memphrémagog, près de la frontière américaine.

La Sureté du Québec a confirmé qu’elle recherchait un homme de 42 ans «armé et non localisé».

Le suspect mesure 1m 78 et porte des jeans bleus, un coton ouaté noir, et une casquette noire selon la SQ.

La SQ demande aux citoyens de ne pas sortir de leur résidence et de communiquer avec le 911 s’ils aperçoivent le suspect.

Des citoyens ont rapporté à La Presse canadienne, avoir entendus des coups de feu, dans différents secteurs, à des moments différents.

Vers 21h 45, Lisa Bernais, qui était cachée au sous-sol de sa résidence avec sa fille dans le secteur de Bebee près de la frontière américaine, a affirmé avoir entendu deux coups de feu.

Environ une heure plus tôt, des coups de feu auraient également été entendus par plusieurs citoyens plus à l’est, près du boulevard Notre-Dame.

Plus tôt en soirée, des coups de feu ont été entendus dans le secteur du chemin Curtis.

C’est un événement «qui peut se déplacer» selon ce qu’a dit la Sûreté du Québec (SQ).

Vers 20 h, la Ville de Stanstead a demandé à ses citoyens de rester à la maison.

«Il y a actuellement des opérations policières actives sur le territoire de Stanstead. Nous n’avons pas beaucoup plus d’informations que vous, mais par mesure de précaution et pour la sécurité de tous, nous vous demandons de rester à la maison et de rester calme. Merci de votre coopération!».

Des citoyens ont rapporté à La Presse canadienne qu’il y avait des barrages policiers, des ambulanciers, plusieurs véhicules de police et un fourgon blindé près du chemin Curtis.

D’autres informations suivront.