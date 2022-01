Opérations policières visant les motoneigistes et quadistes, malgré le froid

MONTRÉAL — Différents corps policiers du Québec ont les motoneigistes et les quadistes à l’œil cet hiver, en particulier ce week-end malgré le froid.

C’est le cas notamment de la Sûreté du Québec (SQ) qui assure pour une deuxième journée de suite une présence policière accrue dans les sentiers fédérés des MRC Bellechasse, Montmagny et Les Etchemins dans le cadre de différentes Opérations IMPACT véhicules hors route (VHR).

«En fin de semaine, ils se retrouvent dans le secteur du Massif du sud, donc dans les MRC de Bellechasse, de Montmagny et des Etchemins, où ils vont intensifier leurs opérations dans les sentiers», a rappelé la sergente Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

«L’opération Impact, ce sont des policiers motoneigistes et quadistes de la Sûreté du Québec, en collaboration avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, de la Fédération québécoise des clubs quads et du ministère des Transports (MTQ), qui font des opérations dans les sentiers tout au long de l’hiver à différents endroits», a-t-elle précisé.

L’objectif est de sensibiliser les conducteurs de véhicules hors route à l’importance d’adopter des comportements responsables et sécuritaires.

Les Opérations IMPACT véhicules hors route se sont amorcées en décembre et doivent se poursuivre tout au long de la saison hivernale, ciblant différentes régions à tour de rôle.

La sergente Béatrice Dorsainville, reconnaît toutefois qu’il y a aussi un volet axé sur la répression pour les conducteurs imprudents.

«Oui, tout à fait. Pour les conducteurs qui ne respectent pas les règles, il y a des constats d’infraction qui sont émis. Par contre, le but est surtout de sensibiliser et faire de la prévention», a précisé la porte-parole de la SQ.

Une attention particulière est portée sur la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Les conducteurs qui ne respectent pas les limites de vitesse et les panneaux d’arrêt obligatoire aux croisements des sentiers et des chemins publics risquent aussi d’être interceptés.

La limite de vitesse maximale dans les sentiers est de 50 km/h pour les quads et de 70km/h pour les motoneigistes.

Depuis le 10 septembre 2021, le conducteur d’un VHR doit posséder un permis de conduire valide pour circuler en sentier ou sur un chemin public.

À la SQ, on rappelle aussi les consignes de sécurité de base, surtout en ce début d’hiver.

«On dit aux gens de circuler sur les sentiers balisés et d’éviter les plans d’eau non balisés. On sait que l’état de la glace à certains endroits peut représenter un risque important pour les personnes qui s’aventurent hors des sentiers. On évite également de partir seul en randonnée et toujours avertir un proche de l’itinéraire prévu», a notamment souligné la sergente Dorsainville.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) avait aussi prévu en fin de semaine une opération de visibilité et de sensibilisation aux diverses infractions du Code de la sécurité routière et de la Loi sur les véhicules hors route dans le secteur de Val-Bélair.

L’initiative s’inscrivait aussi dans le cadre de la Semaine internationale de la sécurité à motoneige qui se déroule cette année du 15 au 23 janvier.