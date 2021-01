Opposition au confinement: Doug Ford chasse un député du caucus conservateur

TORONTO — Le premier ministre Doug Ford a chassé du caucus conservateur un député s’étant prononcé contre les mesures de confinement visant à ralentir la propagation de la COVID-19.

M. Ford a annoncé vendredi que Roman Baber ne siégera plus en tant que progressiste-conservateur et ne pourra pas se présenter aux élections de 2022.

Cette décision arrive après que M. Baber eut publié, vendredi, une lettre publique appelant M. Ford à mettre fin à un confinement provincial.

Dans la lettre, M. Baber soutient que le confinement cause un certain nombre d’autres problèmes graves, notamment des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, et nuit aux entreprises.

M. Ford qualifie la lettre de M. Baber d’«irresponsable» et l’accuse de répandre de la désinformation.

Plus tôt cette semaine, M. Ford a imposé un deuxième état d’urgence et a un ordre de rester à la maison dans le but de lutter contre la hausse des taux de COVID-19.