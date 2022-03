Opposition au tramway: la CAQ se fie sur des courriels

QUÉBEC — Le gouvernement caquiste se fie sur des courriels pour savoir si la population est contre le projet de tramway de Québec.

C’est ce qu’a laissé entendre jeudi la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault.

La veille, le premier ministre François Legault avait reproché au maire de Québec, Bruno Marchand, de ne pas consulter et écouter ses concitoyens sur ce projet controversé qui frise les 4 milliards $.

Selon M. Legault, des citoyens sont préoccupés et ont des questions, notamment sur un tronçon qui devrait être partagé entre le tramway, des automobilistes et des piétons. Le gouvernement a donc fixé de nouvelles conditions pour émettre un décret le 6 avril qui permettrait au projet d’aller de l’avant.

«Il y a des citoyens à Québec qui sont inquiets, qui voudraient qu’on bonifie le projet», a-t-il dit en Chambre.

M. Marchand s’est défendu mercredi en disant que plusieurs consultations ont été menées et se poursuivent: une majorité des citoyens du secteur appuieraient le scénario d’un tronçon partagé.

Toutefois, Mme Guilbault se fie sur les opinions des citoyens qui écrivent aux bureaux de circonscription.

«Nous, on a neuf circonscriptions sur 11 et on reçoit de nombreux courriels sur le tramway depuis des mois à nos bureaux de circonscription de toute la région de Québec.»

Un entrepreneur employant plus de 1000 travailleurs a dit que plusieurs autres employeurs sont «extrêmement préoccupés» par le projet, mais n’oseraient pas le dire, a-t-elle illustré. Et il faut tenir compte de l’avis des citoyens de la banlieue, même lointaine, selon elle.

«Oui, la ville de Québec, la ville de Lévis, c’est important, mais il y a 24 autres municipalités qui sont concernées par la vision de développement et la mobilité dans cette grande communauté métropolitaine.»

«L’argument de la CAQ, c’est: ‘ça va ralentir les gens de Portneuf’, a ironisé le porte-parole de l’opposition officielle en matière de transports, André Fortin. Ce n’est pas sérieux. Portneuf, c’est à 60 km de Québec.»

Le gouvernement caquiste essaie de «tuer le projet», a-t-il lancé.

Selon Québec solidaire, c’est parce que la CAQ s’inquiète de la montée du Parti conservateur d’Éric Duhaime, qui est contre le projet de tramway.

«Quand je regarde les sondages, je ne tiens rien pour acquis, mais je ne stresse pas non plus, a répondu M. Legault, à la période de questions. Il y en a peut-être d’autres qui stressent, mais je ne stresse pas, parce qu’on écoute les citoyens.»

Autre enjeu: les dépassements de coûts. Le gouvernement Legault veut obtenir des assurances sur le financement par le fédéral d’une partie des dépassements de coûts qui s’élèveraient à 1 milliard $.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a fait savoir qu’il rencontrera la semaine prochaine le ministre fédéral des Infrastructures, Dominic LeBlanc, à ce propos.