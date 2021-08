Opposition: L’argent d’Ottawa doit servir à créer des places en garderie

QUÉBEC — L’argent versé par Ottawa pour le financement des garderies doit servir à créer des milliers de places en garderie au Québec et ne pas être détourné à d’autres fins, clament les partis d’opposition à l’Assemblée nationale, rappelant que les besoins en ce domaine sont criants.

Le premier ministre François Legault a refusé une fois de plus, jeudi, de dire quelle part des 6 milliards $ sur cinq ans promis le jour même par le gouvernement fédéral serait réservée à l’expansion du réseau des garderies éducatives à contribution réduite. Depuis des mois, le gouvernement soutient qu’une portion des sommes attendues, jamais définie, irait aux services de garde, et une autre au fonds consolidé.

Au Québec, le réseau des services de garde traverse une crise d’envergure. La liste d’attente pour obtenir une place en garderie dépasse les 50 000 noms, du jamais vu. Des milliers de garderies familiales ont fermé leurs portes, éliminant du coup 22 000 places. En parallèle, on assiste à une pénurie de main-d’oeuvre et un exode des éducatrices, qui s’estiment sous-payées.

«Pour nous, il est clair que cet argent doit aller pour les familles. Des milliers de parents sont à la recherche d’une place en service de garde pour leurs enfants. François Legault et Mathieu Lacombe doivent reconnaître la crise du manque de places qui frappe dans toutes les régions du Québec. Ils doivent s’engager dès maintenant auprès des Québécoises et Québécois à ce que les sommes servent à la création des places supplémentaires nécessaires pour combler toute la liste d’attente, qui est de 51 000 enfants», a commenté le porte-parole de l’opposition officielle sur les dossiers de famille, le député libéral Marc Tanguay.

Il rappelle que le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, avait promis la création de 13 500 places pour février 2021, «or, seulement 3000 ont été réalisées, soit 22% des places promises. Les belles promesses ne suffisent pas», ajoute-t-il.

Le député réagissait à l’annonce faite jeudi matin par le premier Legault et son homologue fédéral, Justin Trudeau, à propos de la conclusion d’une entente fédérale-provinciale prévoyant le transfert au Québec de quelque 6 milliards $ en cinq ans en guise de compensation financière dans le dossier des garderies.

Désormais, en troisième année de son mandat et assuré de recevoir des milliards de dollars d’Ottawa, le gouvernement caquiste «n’a vraiment plus aucune excuse pour ne pas garantir à chaque parent qui le souhaite une place subventionnée et de qualité pour son enfant», a renchéri la députée péquiste Véronique Hivon.

Elle se dit pressée de voir la couleur «du plan détaillé qui nous est promis, à répétition, depuis le printemps et surtout son application rapide» pour répondre aux besoins des parents.

Ces derniers «ont assez attendu», insiste la députée Hivon, qui revient à la charge pour souligner par ailleurs qu’une partie de la solution au problème réside dans une bonification de la rémunération offerte aux éducatrices.

«Il y a urgence de rémunérer les éducatrices à la hauteur de leur importance et de leurs compétences. Cela requiert un rattrapage salarial massif. C’est le temps que le ministre se réveille à ce sujet sur lequel nous l’alertons depuis le début de son mandat!», a-t-elle fait valoir, par voie de communiqué.

C’est aussi ce que pense la porte-parole de Québec solidaire, la députée Christine Labrie, qui dit attendre depuis longtemps «une offre d’augmentation de salaire décente pour les éducatrices».

La députée de Sherbrooke déplore elle aussi «l’immobilisme» apparent du gouvernement, qui peine à créer les places requises. «Ça fait plus de six mois que la CAQ a en main la liste des projets soumis, et rien ne bouge parce que les annonces ne sont pas faites. Il ne reste qu’une année au mandat de la CAQ et leur bilan s’annonce désastreux. Je dirais même tragique, quand je pense à toutes les difficultés vécues par les familles qui ne trouvent pas de place ou qui voient leur milieu de garde fermer», a-t-elle indiqué, ajoutant qu’il est urgent de convertir les places non subventionnées, donc chères, en places subventionnées, qui offrent un tarif raisonnable, soit 8,50 $ par jour.

Le ministre Lacombe est censé faire le point sur son plan d’expansion du réseau des services de garde, dès la rentrée parlementaire de l’automne.

De son côté, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a salué l’entente Québec-Ottawa, qui devrait permettre de créer de nouvelles places sur tout le territoire, «municipalité par municipalité, région par région», et répondre «aux besoins criants de nos milieux, particulièrement dans un contexte de sortie de crise», a observé le président de l’organisme et maire de Gaspé, Daniel Côté.