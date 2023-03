Optimiste, le Parti québécois se voit au pouvoir en dès 2026

SHERBROOKE, Qc — Le Parti québécois se voit au pouvoir en 2026.

Cinq mois après son pire résultat électoral au scrutin de 2022, le parti fait un bilan positif et estime que tous les voyants sont au vert.

«On a de l’argent, nos intentions de vote progressent, on a le meilleur chef, l’indépendance avance, on a le vent dans le dos, [notre mission]: être prêt à gouverner en 2026», a lancé le président du PQ, Jocelyn Caron, sous les acclamations de plus de 500 militants réunis en congrès dans un hôtel de Sherbrooke.

Loin d’être découragé par le score du PQ aux élections d’octobre dernier, M. Caron a dressé un portrait favorable des années à venir.

Il a rappelé les années de disette traversées par les troupes de René Lévesque avant son triomphe aux élections de 1976.

«En 1976 [à la dissolution de la Chambre], on avait six députés et on est passé au pouvoir (aux élections de novembre)», a-t-il clamé devant les militants galvanisés.

M. Caron a rappelé que son parti serait maintenant deuxième dans les intentions de vote et est passé de 8 % à 18 % en un an, selon le dernier sondage Léger.

En outre, il table sur le fait que son appui est «régionalisé», c’est-à-dire qu’il est réparti dans toutes les régions, contrairement par exemple au Parti libéral ou à Québec solidaire.

Enfin, le PQ reste le champion du financement populaire et a effacé ses dettes des années 2000. Il jouit maintenant d’un surplus de 1,2 million $ même après la campagne électorale.