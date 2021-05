Ordre national du Québec: 43 récipiendaires seront honorés le mois prochain

QUÉBEC — Le Québec honorera le mois prochain 43 personnes de tous les horizons jugées exceptionnelles lors de la remise des grades de l’Ordre national du Québec.

Le réputé sociologue Guy Rocher sera décoré en tant que Grand officier; il s’agira pour lui d’une promotion.

Parmi les nouveaux officiers et chevaliers figurent la présidente et directrice générale d’Hydro-Québec Sophie Brochu, les cinéastes Fernand Dansereau, Charles Binamé et Jean-Marc Vallée, l’avocat spécialiste des causes du domaine de la santé Jean-Pierre Ménard, l’avocat et ex-ministre Serge Ménard, l’astronaute David Saint-Jacques, le musicien Steve Barakatt, l’accompagnateur social et éducatif Ali Nestor et les journalistes Michèle Ouimet et Sophie Thibault.

Huit récipiendaires qui n’avaient pas eu l’occasion de recevoir leur insigne au cours des dernières années seront également honorés. Parmi eux figurent le joueur de football professionnel Laurent Duvernay-Tardif, l’homme d’affaires Geoff Molson, le cinéaste Denis Villeneuve et l’ex présidente internationale de Médecins sans frontières, Joanne Liu.

L’Ordre national du Québec, qui a été fondé en 1984, est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l’État québécois.

La 35e cérémonie se tiendra le 22 juin à 14 h. Pour une première fois depuis 1985, la cérémonie sera présentée de façon virtuelle, compte tenu de la COVID-19.