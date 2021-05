Organisation militaire en Europe: appel au Canada, aux États-Unis et à la Norvège

BRUXELLES — L’Union européenne (UE) annoncerait jeudi que les États-Unis, le Canada et la Norvège pourront se joindre à un nouvel effort militaire visant a accélérer le déploiement et le déplacement de soldats et d’équipement militaire en divers endroits de l’Europe.

Les ministres de la défense des 27 pays de l’UE tentent d’aider à améliorer l’efficacité et la flexibilité de des opérations de l’Union afin que les pays soient mieux préparés à affronter rapidement les crises futures.

Déjà, plus de 70 000 soldats et membres du personnel militaire des États-Unis sont basés en Europe, en partie pour assurer l’intégrité des frontières d’anciens pays du bloc de l’Est comme l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne à résister aux possibles agressions de la Russie.

Quant au Canada, il dirige un une force armée de l’OTAN stationnée dans la région aux portes de la frontière russe, alors que la Norvège est aussi impliquée.

Ce sera la première fois que l’Union européenne admettra des pays d’un autre continent à se joindre à l’un de ses réseaux militaires, un indice laissant croire à des collaborations plus étroites à l’avenir entre l’Union et l’OTAN, dont le Canada et les États-Unis font partie.

La ministre de la Défense de l’Allemagne, Annegret Kramp-Karrenbauer, estime qu’il s’agit d’un geste concret démontrant une réelle coopération entre des pays des deux côtés de l’Atlantique.