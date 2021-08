Origine de la COVID-19: la Chine accuse les États-Unis de politiser les recherches

PÉKIN, Chine — La Chine est passée à l’offensive mercredi à l’approche de la publication d’un rapport du renseignement américain sur les origines du coronavirus responsable de la COVID-19, un haut responsable ayant accusé les États-Unis de politiser la question en cherchant à blâmer la Chine.

Fu Cong, directeur général du ministère des Affaires étrangères, a déclaré lors d’une séance d’information avec des journalistes étrangers que «si (les États-Unis) veulent accuser sans fondement la Chine, ils feraient mieux d’être prêts à accepter la contre-attaque de la Chine».

La Chine, les États-Unis et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont empêtrés dans une querelle sur la question de savoir si le virus qui cause la COVID-19 a pu provenir d’un laboratoire de la ville de Wuhan, où la maladie a été détectée pour la première fois fin 2019.

Un rapport conjoint OMS-Chine plus tôt cette année a conclu qu’une fuite de laboratoire était «extrêmement improbable», et la Chine souhaite que l’enquête passe à d’autres possibilités. Le scénario le plus probable, selon le rapport, est que le virus soit passé des chauves-souris à un autre animal, qui a ensuite infecté des humains.

Mais les résultats ne sont pas concluants, et le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré fin mars que «toutes les hypothèses sont sur la table et justifient des études complètes et approfondies».

Le président américain Joe Biden a ordonné un examen de 90 jours des deux théories par les agences de renseignement. L’attachée de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré lundi qu’une version non classifiée du rapport devrait être publiée dans «quelques jours».

La Chine a répondu aux spéculations persistantes sur une fuite de l’Institut de virologie de Wuhan en suggérant que le virus aurait pu s’échapper de Fort Detrick, un laboratoire militaire américain dans le Maryland.

M. Fu, qui dirige le département de contrôle des armements du ministère des Affaires étrangères, a nié que la Chine se livre à une campagne de désinformation.

Il a déclaré que si d’autres parties insistent pour poursuivre la théorie des fuites de laboratoire, alors l’équipe de chercheurs de l’OMS devrait visiter Fort Detrick. Il a indiqué que c’était une question d’équité, puisque l’OMS s’est rendue à deux reprises à l’institut de Wuhan.

«Si le Dr Tedros pense que nous ne devrions pas exclure l’hypothèse d’une fuite de laboratoire, eh bien, il sait où aller», a déclaré M. Fu. «Il doit aller dans les laboratoires américains.»

La Chine note que l’institut des maladies infectieuses de Fort Detrick a étudié les coronavirus et qu’il a été fermé pendant plusieurs mois en 2019-2020 pour des infractions à la sécurité.