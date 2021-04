OSM: Des musiciens fébriles à l’idée de renouer avec le public

MONTRÉAL — L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) s’apprête à rouvrir ses portes au public après six mois de fermeture. Pour l’occasion, il propose à compter de mercredi la Symphonie no 2 «Song of a New Race» de William Grant Still, sous la direction du chef assistant de l’OSM Thomas Le Duc-Moreau.

Âgé d’à peine 25 ans lorsqu’il est arrivé à l’OSM il y a près de deux ans, le plus jeune chef assistant de l’histoire de l’orchestre ainsi que ses musiciens sont fébriles à l’idée de retrouver le public, confirme la directrice de la programmation, Marianne Perron.

Bien que la formation ait offert bon nombre de prestations en ligne, rien ne pourrait remplacer le «partage et la communion» qui font partie de l’expérience du spectacle vivant, rappelle Mme Perron.

Celle qui travaille à diversifier l’offre des spectacles en plus d’assurer une cohérence au niveau de la programmation explique que c’est M. Le Duc-Moreau qui lui a proposé, avec «beaucoup d’enthousiasme», la musique du compositeur William Grant Still.

Enthousiasme qu’elle partage aujourd’hui, n’hésitant pas à qualifier Symphonie no 2 «d’oeuvre remarquable».

Le chef assistant avait envie de faire découvrir au grand public une pièce afro-américaine issue de la musique classique.

Les spectateurs masqués et distanciés auront donc droit à un programme de 70 minutes, sans entracte. Un choix qui s’est imposé pour minimiser les déplacements en cette période de crise sanitaire.

On pourra également y entendre un concerto pour violon interprété par le jeune virtuose Kerson Leong en première partie.

Retour de la Virée classique

Mme Perron prépare une saison estivale «remplie» à commencer par la Virée classique qui fera un retour dans les rues et espaces publics de la métropole après une pause forcée l’an dernier.

Mis à part la soixantaine de prestations extérieures à ensembles réduits durant l’été et les quelques semaines à l’automne, qui ont permis d’accueillir des visiteurs en salle, c’est presque une année complète qui s’est écoulée sans spectateurs pour les musiciens de l’OSM.

Les retrouvailles avec le public se feront les 7 et 8 avril. Les billets sont offerts au coût de 84 $. Et la webdiffusion sera disponible du 20 avril au 4 mai au coût de 20 $.

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.