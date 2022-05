OTAN : la Suède devrait suivre la Finlande

KYIV, Ukraine — L’Europe a cherché lundi à affiner et à élargir sa réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Suède étant sur le point de suivre la Finlande dans sa demande d’adhésion à l’OTAN et les responsables de l’Union européenne travaillant pour sauver les sanctions proposées qui cibleraient les exportations de pétrole russe qui aident le Kremlin à financer sa guerre.

Sur le terrain, la Russie a connu d’autres revers dans son offensive dans l’est de l’Ukraine, où les défenseurs ukrainiens repoussent désespérément les tentatives d’avancées russes et réussissent même à faire reculer les lignes de front dans certaines régions.

Dans une petite, mais symbolique, remontée du moral des Ukrainiens, une patrouille de soldats a enregistré une vidéo triomphale de leur poussée jusqu’à la frontière russe dans la région de Kharkiv. Déjà, les forces ukrainiennes ont chassé les troupes russes de la capitale de la région, ce qui complique le bombardement de la ville.

Alors que les combats faisaient rage, les efforts internationaux pour répondre à l’agression russe ont continué de s’accélérer. Le gouvernement suédois devrait annoncer son intention de demander l’adhésion à l’OTAN plus tard lundi, comme l’a fait son voisin finlandais. Ce sont des développements sismiques pour les pays nordiques qui se sont traditionnellement positionnés comme militairement «non alignés».

Un élargissement de l’OTAN à la Suède et à la Finlande serait un coup dur pour le président russe Vladimir Poutine, qui a qualifié de menace l’expansion de l’Alliance en Europe de l’Est après la guerre froide et l’a citée comme une raison d’attaquer l’Ukraine. L’OTAN dit qu’elle est une alliance purement défensive.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a indiqué que le processus d’adhésion de la Finlande et de la Suède pourrait être très rapide – bien que la Turquie ait émis des doutes.

À Bruxelles, les responsables de l’UE ont travaillé pour surmonter l’opposition d’un petit groupe de pays dirigé par la Hongrie à un projet d’embargo sur les importations de pétrole russe. La Hongrie est l’un des nombreux pays enclavés fortement dépendants du pétrole russe, avec la République tchèque et la Slovaquie. La Bulgarie a également des réserves.

«Nous ferons de notre mieux pour débloquer la situation, a dit le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell. Je ne peux pas garantir que cela se produira, car les positions sont assez fortes.»

Avant de rencontrer M. Borrell, Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères du Canada, a déclaré que le Canada était favorable à une «adhésion rapide des deux pays».

«Notre objectif est d’être parmi les premiers pays à pouvoir ratifier l’adhésion de la Suède et de la Finlande», a-t-elle déclaré. Dans le passé, ce processus prenait de huit mois à un an.

Lorsqu’on lui a demandé si le Canada serait en faveur de l’adhésion de l’Ukraine à l’alliance militaire, Mme Joly a répondu que son pays était en faveur d’une «politique de la porte ouverte», mais s’est abstenue d’approuver une telle décision, ce qui est irréaliste à ce stade, car cela obligerait les alliés à intervenir militairement dans le pays déchiré par la guerre.

Les armes fournies par les pays de l’OTAN à l’Ukraine et les sanctions occidentales contre la Russie ont aidé les forces ukrainiennes, moins nombreuses et moins puissantes, à freiner l’avancée russe – et même à la faire reculer par endroits.

M. Stoltenberg a déclaré dimanche que la guerre «ne se déroule pas comme Moscou l’avait prévu».

«L’Ukraine peut gagner cette guerre», a-t-il dit, en ajoutant que l’OTAN doit continuer à offrir un soutien militaire à Kyiv.

Depuis l’échec de la Russie à envahir Kyiv, la capitale, au début de son invasion le 24 février, une grande partie des combats s’est déplacée vers le Donbass, le cœur industriel de l’est de l’Ukraine.

Il est difficile de dresser un tableau complet de la bataille qui se déroule là-bas. Les frappes aériennes et les barrages d’artillerie rendent les déplacements des journalistes extrêmement dangereux, et les reportages sont limités par l’Ukraine et les séparatistes soutenus par Moscou qu’elle combat dans le Donbass depuis huit ans.

Pourtant, les forces ukrainiennes épuisent les Russes et les deux parties se battent village par village.

Une patrouille ukrainienne dans la région de Kharkiv, où les troupes russes ont été repoussées par une contre-offensive, a atteint la frontière russe et y a réalisé une vidéo victorieuse adressée au président Volodymyr Zelensky. La vidéo publiée dimanche sur Facebook par le ministère ukrainien de la Défense montre une dizaine de combattants autour d’un poteau recouvert de bleu et de jaune, les couleurs de l’Ukraine. On ne sait pas exactement où la vidéo a été tournée.

Un soldat a déclaré que l’unité s’était rendue «jusqu’à la ligne de démarcation avec la Fédération de Russie, le pays occupant. Monsieur le Président, nous y sommes parvenus. Nous sommes ici». D’autres combattants ont fait des signes de victoire et ont levé les poings.

Le long d’une autre section de la frontière avec la Russie, les gardes-frontières ukrainiens ont affirmé avoir vaincu lundi matin une tentative russe d’envoyer des troupes dans la région nord de Soumy. Le service des gardes-frontières a indiqué que les forces russes avaient déployé des mortiers, des lance-grenades et des mitrailleuses pour tenter de couvrir un «groupe de sabotage et de reconnaissance» traversant la frontière depuis la Russie.

Le service des gardes-frontières a ajouté que ses officiers avaient riposté et forcé le groupe russe à se retirer en Russie. La région est en grande partie rurale et n’a pas connu de combats intenses depuis plus d’un mois. Il n’y avait pas de nouvelles immédiates de la Russie.

Dans le Donbass, l’armée ukrainienne a révélé que les forces russes avaient ciblé des sites civils et militaires dans plusieurs villes.

Les troupes russes ont poursuivi leurs frappes aériennes et d’artillerie autour de l’aciérie d’Azovstal à Marioupol, le dernier bastion de plusieurs centaines de forces ukrainiennes dans la ville stratégiquement importante, a dit l’état-major ukrainien.

Lors d’une conférence de presse en ligne, de nombreuses épouses des soldats assiégés ont exhorté la communauté internationale à aider à obtenir la libération de «toute la garnison», qui souffre d’un manque criant de nourriture, d’eau et de médicaments.

Le porte-parole présidentiel turc, Ibrahim Kalin, a annoncé que son pays avait proposé d’évacuer par bateau les soldats et civils ukrainiens blessés d’Azovstal, a indiqué la chaîne de télévision publique officielle TRT.

Le ministère britannique de la Défense a révélé lundi que la Biélorussie déployait des forces d’opérations spéciales le long de sa frontière avec l’Ukraine et des unités de défense aérienne, d’artillerie et de missiles sur des champs d’entraînement dans l’ouest du pays. Les forces biélorusses n’ont pas été directement impliquées dans le conflit, bien que son territoire ait été utilisé comme terrain de rassemblement pour l’invasion.

Mais la présence de troupes biélorusses près de la frontière pourrait forcer des troupes ukrainiennes à y rester, les empêchant de se déplacer pour soutenir la contre-offensive dans le Donbass.