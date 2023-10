OTAN: réunions des membres sur l’aide à l’Ukraine en présence du président Zelensky

BRUXELLES — Le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, est arrivé mercredi à Bruxelles pour prendre part à des réunions avec les ministres de la Défense de l’Alliance atlantique (OTAN) afin de renforcer le soutien à la lutte de l’Ukraine contre la Russie.

À son arrivée, le président Zelensky a déclaré que les systèmes de défense aérienne et les missiles à longue portée étaient essentiels. Il a également réclamé davantage de munitions, ce qui permettrait d’obtenir les trois types d’aide militaire qu’il recherche.

Les États-Unis organisent une réunion du groupe de contact sur l’Ukraine pour rechercher davantage d’armes et de munitions pour ce pays ravagé par la guerre. Les alliés de l’OTAN et les pays partenaires attendront de savoir précisément de quels types d’équipements militaires l’Ukraine a besoin.

À l’issue de cette réunion, les 31 alliés et l’Ukraine, dont le Canada, participeront au premier Conseil OTAN-Ukraine à ce niveau. Le forum a été officiellement créé en juillet dans le cadre des efforts visant à rapprocher Kiev de l’alliance. Il permet à l’OTAN et à Kiev de discuter de questions d’intérêt et de préoccupation communes.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré qu’un certain nombre d’alliés annonceraient qu’ils enverraient des armes supplémentaires et d’autres soutiens à l’Ukraine. Une demande clef concerne davantage de systèmes de défense aérienne et de munitions.

La réunion intervient alors que l’Ukraine cherche désespérément davantage d’armes pour aider ses troupes à regagner du terrain face aux forces russes avant que l’hiver ne s’installe. Mais le chaos politique au Congrès américain et les divisions sur la poursuite du financement de l’Ukraine, combinés à de nouvelles pressions pour fournir des armes américaines à Israël, alimentent l’incertitude et dominera probablement de nombreuses conversations.