O’Toole promet d’augmenter les prestations pour les parents en deuil

VANCOUVER — Conservative Leader Erin O’Toole is pledging to boost financial support to grieving parentsLa chef conservateur Erin O’Toole s’engage à augmenter le soutien financier aux parents en deuil alors que la campagne électorale entre dans sa dernière ligne droite.

Dans un hôtel du centre-ville de Vancouver dimanche, M. O’Toole a déclaré qu’il prolongerait les prestations d’assurance-emploi aux mères et aux pères jusqu’à huit semaines après le décès d’un enfant.

Il dit qu’il offrirait également jusqu’à huit semaines de congé payé après une fausse couche ou la mise au monde d’un enfant mort-né.

Actuellement, les prestations parentales de l’assurance-emploi prennent fin immédiatement après le décès d’un enfant et il n’y a pas de congé de deuil spécifique pour les fausses couches ou les enfants mort-nés en vertu du droit fédéral du travail, bien que les femmes puissent avoir droit à un congé de maladie en cas de complications.

M. O’Toole dit que des milliers de parents canadiens souffrent du décès d’un enfant chaque année et qu’un gouvernement conservateur «mettrait fin à la stigmatisation» et leur donnerait le temps dont ils ont besoin pour faire leur deuil.

Lors de ses rassemblements, M. O’Toole a mis de l’avant un «conservatisme plus compatissant» alors qu’il tentait de convaincre les parents en mettant l’accent sur l’abordabilité et les soins de santé avant les élections du 20 septembre.