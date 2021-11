O’Toole reproche à Trudeau l’absence de plan pour contrer la pénurie de main-d’oeuvre

OTTAWA — Exercice imposé, les chefs des partis d’opposition livraient aux Communes, mardi, leurs répliques au discours du Trône de la semaine dernière.

Le chef de l’opposition officielle, le conservateur Erin O’Toole, s’est manifestement délecté dans un discours de plus de 70 minutes, reprenant les arguments qu’il avait servis pendant la campagne électorale de l’été dernier.

Il a reproché au gouvernement libéral minoritaire de négliger l’inflation au pays, et même d’en être responsable. Il a assuré que son parti parlerait au nom des Canadiens oubliés par les libéraux. Il a ainsi dénoncé l’absence de plan pour contrer la pénurie de main-d’oeuvre, dans le discours livré par la gouverneure générale.

«Ce n’est pas une priorité pour le gouvernement libéral. (…) Nous allons remédier aux pénuries de main-d’œuvre», a-t-il promis.

Chaudement applaudi par les siens lorsqu’il a vanté la nécessité de vendre aux Américains le pétrole «le plus éthique» et «le plus écologique» produit au Canada, il a aussi suscité leurs rires quand il s’est moqué du ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, qui, s’est-il moqué pour souligner son absence en Chambre, «doit être en train de pédaler sur son vélo pour venir à Ottawa».

Le chef conservateur a conclu son discours en invitant les électeurs, la prochaine fois, à acheter «la voiture bleue».

Son discours, M. O’Toole l’a offert entouré des siens qui multipliaient les applaudissements. Mais en face, les banquettes du gouvernement étaient presque toutes vides.

Le conseil des ministres de Justin Trudeau était réuni, un étage plus haut, à cette heure-là pour discuter, entre autres, des mesures à prendre afin de ralentir la progression du variant Omicron, nouvelle menace de la COVID-19.

C’est la députée bloquiste Monique Pauzé qui a pris à parti M. O’Toole, en Chambre, après son discours. «Le pétrole éthique et propre, ça n’existe pas», lui a-t-elle lancé.

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet entamait, en début d’après-midi, mardi,sa réponse au discours du Trône. Il reprenait ses critiques offertes dès la livraison du discours du Trône, y trouvant trop peu d’engagements nécessaires à ses yeux.