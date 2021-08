O’Toole souhaite que l’on hisse à nouveau les drapeaux canadiens, en berne depuis mai

OTTAWA — Erin O’Toole estime que le Canada «devrait être fier de hisser à nouveau» ses drapeaux, mis en berne sur la tour de la Paix et d’autres édifices fédéraux depuis près de trois mois pour souligner tristement la découverte de tombes non marquées autour de pensionnats pour Autochtones.

Les drapeaux ont été mis en berne fin mai après qu’un radar à pénétration a découvert ce que l’on croit être les restes de 215 enfants dans des tombes non marquées sur les terrains de l’ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Cette première découverte avait déjà secoué tout le Canada, mais d’autres tombes ont été retrouvées depuis, dont 751 par la première nation Cowessess, en Saskatchewan.

En «campagne virtuelle» jeudi, à Ottawa, M. O’Toole a assuré que la réconciliation était importante pour lui, mais qu’il était temps maintenant de s’engager à nouveau à bâtir le pays.

Le chef conservateur a répété ses remarques faites autour du 1er juillet, selon lesquelles la fête du Canada ne devrait pas être annulée et le pays ne devrait pas être démoli. Plusieurs municipalités ont annulé cette année leurs célébrations de la fête du Canada, en signe de deuil et de respect.

M. O’Toole estime que les Canadiens devraient être fiers de leur pays s’ils veulent s’engager à nouveau à l’améliorer.

«Je parle aux dirigeants autochtones depuis que je suis devenu chef de l’opposition, a-t-il déclaré jeudi depuis le studio de diffusion virtuelle du parti à Ottawa.

«La réconciliation sera importante pour moi, tout comme la fierté du Canada, sa construction, la création de plus d’opportunités pour plus de gens, y compris les Autochtones. Ce sera ma priorité et je pense que nous devrions être fiers de remettre notre drapeau en place», a-t-il soutenu.