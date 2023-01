Ottawa accepte de rapatrier six Canadiennes et 13 enfants détenus en Syrie

OTTAWA — L’avocat de six Canadiennes et 13 enfants détenus dans des camps en Syrie affirme que le gouvernement fédéral a accepté de contribuer à leur rapatriement.

Me Lawrence Greenspon affirme qu’un accord «mutuellement acceptable» a été conclu jeudi avec Ottawa pour rapatrier 19 femmes et enfants canadiens.

Ces six femmes et 13 enfants font partie des nombreux ressortissants étrangers qui se trouvent toujours dans des camps syriens dirigés par les forces kurdes, qui avaient repris la région aux combattants de l’État islamique dans le pays ravagé par la guerre civile.

Les proches de ces femmes et de ces enfants, mais aussi de quatre hommes, ont soutenu en Cour fédérale que le gouvernement devait organiser leur rapatriement en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne.

Me Greenspon a indiqué jeudi qu’à la suite de l’accord conclu avec Ottawa, la requête judiciaire des six femmes et des 13 enfants est abandonnée, mais pas celle des quatre hommes, qui ne sont pas visés par l’entente de rapatriement.

L’avocat précise que les détails de l’accord récemment conclu avec le gouvernement canadien demeurent confidentiels.