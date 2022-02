Ottawa accueille favorablement les mesures d’urgence adoptées par Doug Ford

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau se défend de ne pas en faire suffisamment pour mettre fin à la mobilisation d’opposants aux mesures sanitaires qui paralyse des liens commerciaux à la frontière canado-américaine.

En point de presse pour faire le point sur la situation, vendredi, il a assuré qu’il avait des discussions continues avec ses homologues provinciaux et américains.

«Le président Biden et moi sommes d’accord (…) la frontière ne peut pas et ne demeurera pas fermée», a-t-il martelé en insistant sur le fait que les barricades nuisent à des familles et des travailleurs.

«Le fédéral est déjà déployé», a-t-il ajouté.

Il a aussi souligné que le fait de participer à des activités illégales allait entraîner des conséquences, comme le financement fourni à la mobilisation. Il a affirmé que le recours à l’armée doit être une option de «dernier, dernier, dernier recours» et que de nombreuses autres étapes pouvaient survenir avant d’en arriver là.

M. Trudeau a, du même souffle, salué les mesures d’urgence annoncées par le gouvernement ontarien de Doug Ford, plus tôt vendredi. Il a qualifié cette décision de «responsable et nécessaire».

Des ministres de son gouvernement ont tenu des propos similaires.

«Nous pensons que c’est une étape entreprise par le gouvernement de l’Ontario qui est vraiment très, très positive. Nous croyons que cela va aider à enlever les barricades illégales aux points frontaliers qui ont menacé non seulement l’économie, mais des milliers d’emplois», a réagi le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominique LeBlanc.

Un peu plus tôt, le premier ministre Ford déclarait l’état d’urgence en réponse aux blocages à Ottawa et à Windsor, indiquant qu’il utilisera des mesures légales pour promulguer des ordonnances stipulant de «façon très claire» qu’il est illégal de bloquer et d’entraver la circulation des biens, des personnes et des services.

Le ministre LeBlanc a souligné qu’il estime que les sanctions pécuniaires prévues par Queen’s Park sont une bonne chose.

Il a assuré que les discussions avec le gouvernement Ford sont continues et que le premier ministre Justin Trudeau s’implique activement.

«Évidemment (lui), ses officiels, la sécurité nationale et (ses) conseillers en renseignement ont été en contact avec leurs homologues américains», a-t-il dit lorsqu’interrogé sur les apparents signes d’impatience exprimés, au sud de la frontière, la veille.

En mêlée de presse, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a réagi à l’annonce de Queen’s Park en soutenant que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) continue d’être au rendez-vous pour appuyer les forces policières locales, comme le Service de police d’Ottawa (SPO).

«J’ai eu plusieurs discussions avec mon homologue en Ontario, la (solliciteure générale Sylvia) Jones. Je pense qu’il y a beaucoup, beaucoup de coopération entre la PPO (Police provinciale de l’Ontario) et le service de police, ici à Ottawa et même la GRC. C’est ça la chose la plus importante pour moi», a-t-il insisté.

Interrogé sur la suite qui sera donnée à la demande de renforts du maire d’Ottawa, Jim Watson, le ministre s’est contenté de dire que les lignes de communication sont bonnes.

«Je pense que ce que vous allez entendre du maire – parce que nous sommes restés en communication étroite – est qu’il y a eu une réponse de la GRC en temps opportun, laquelle a été accueillie», a-t-il avancé.