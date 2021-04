Ottawa ajoute 1 milliard $ au fonds pour l’accès à l’internet haute vitesse

OTTAWA — Le gouvernement fédéral affirme qu’il ajoutera 1 milliard $ dans un fonds pour améliorer les services d’internet haute vitesse dans les secteurs ruraux et isolés du pays, portant le total à 2,75 milliards $ d’ici 2026.

Ces sommes sont injectées dans le Fonds pour la large bande universelle, qui a été conçu pour financer des projets d’infrastructure pour des services aux communautés rurales et éloignées.

Il s’agit de l’une des nombreuses initiatives du gouvernement et du secteur privé qui se sont avérées plus pressantes depuis le début de la pandémie, alors que les Canadiens sont devenus plus dépendants des services internet pour l’apprentissage en ligne et le télétravail.

Le gouvernement affirme que ces investissements le placent en bonne voie de réaliser son objectif de couverture à 98 % du pays pour internet haute vitesse d’ici 2026, et de 100 % d’ici 2030.

Le Fonds pour la large bande universelle avait été mentionné pour la première fois dans le budget 2019, et des détails avaient d’abord été dévoilés dans la mise à jour économique de novembre.

Le financement de 1 milliard $ annoncé lundi vient s’ajouter à la somme de 1,75 milliard $ projetée dans la mise à jour économique.